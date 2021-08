Quando accadono fatti distanti dalla normale e regolare vita del settore, come quelli accaduti nella giornata di oggi presso la Sita Sud, altro non si può che prendere le distanza da atteggiamenti ingiustificabili da qualunque punto di vista. E’ quanto dichiara la segreteria regionale della Fit Cisl di Basilicata in una nota in merito al danneggiamento di alcuni autobus.

“Non ci possono essere giustificazioni per taluni che immaginano che attraverso una grave forma di distorsione della vita lavorativa si raggiungono risultati, se non quelli di indurre a pensare che negli autoferrotranvieri vi siano non solo professionisti del trasporto ma ben altro.

La Fit-Cisl -prosegue la nota- nel condannare inequivocabilmente quanto accaduto spera che nei prossimi giorni qualcuno preposto alla risoluzione dei problemi del settore, e non solo alle farneticanti dichiarazioni di questi giorni, dia le giuste e serie indicazioni affinché si ristabiliscano le regole del lavoro nel settore che da troppo tempo subiscono prevaricazioni anche nella Sita Sud, che rinomatamente ha sempre cercato di dare soluzione ai problemi e non di alimentare inutili prove di forza con i lavoratori, che non hanno alcuna specifica responsabilità nella gestione del sistema. La Fit continuerà a sostenere con lealtà le ragioni dei lavoratori del settore che non possono essere mortificati da simili circostanze.

