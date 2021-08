I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti stamattina alle 8:30 in un’abitazione di Bibiana per spegnere un principio d’incendio. Le fiamme si sono sviluppate dalla cucina della casa ma il pronto intervento dei pompieri volontari di Luserna San Giovanni e la squadra 71 del distaccamento di Pinerolo ha permesso che non si … Leggi tutto L’articolo Bibiana, i vigili…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it