Irpiniatimes.it

In casa Avellino si lavora anche sulle uscite. A breve, verrà definito il futuro dell’attaccante Emanuele Santaniello. In fila per l’ ex Cavese e Picerno, ci sono Monopoli, Taranto, Potenza, Picerno, Juve Stabia, Turris e Reggiana si è aggiunta anche la Pistoiese.

Mirko Miceli, invece è praticamente destinato alla Virtus Francavilla. L’ex capitano, è pronto ad accasarsi alla formazione pugliese.

Al momento, non ci sono offerte per il centrale di centrocampo Marco Silvestri. Così come non si riesce a trovare una sistemazione ad Alberto De Francesco.

L’articolo CALCIO AVELLINO – Santaniello pronto a salutare. Miceli, tutto definito con il Francavilla proviene da irpiniatimes.