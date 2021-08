Irpiniatimes.it

Continua la marcia di avvicinamento al campionato. L’Avellino riprenderà oggi la preparazione, in vista del prossimo appuntamento contro il Campobasso di Mirko Cudini (affrontato in amichevole nelle scorse settimane). Nel pomeriggio (alle 17:00) è in programma la ripresa degli allenamenti da parte della truppa di Piero Braglia, che si radunerà nell’impianto di Via Zoccolari, non è assolutamente escluso che qualcuno dei giocatori in partenza possa lasciare nelle prossime ore: Miceli e Santaniello quelli piu’ vicini all’addio.

Nel frattempo si continua anche a lavorare per completare l’iter, relativo alla la costruzione del nuovo stadio Partenio-Lombardi. Si è chiuso, infatti, lo step relativo alla conferenza dei servizi. Ma i tempi sono ancora lunghi.

L’articolo CALCIO – Us Avellino, oggi la ripresa della preparazione. Continua l’iter per lo stadio proviene da irpiniatimes.