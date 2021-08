Il Cagliari riflette su un nuovo nome per la sua difesa, quello di Facundo Roncaglia. È braccio di ferro con l’Udinese

Al quartier generale del Cagliari la difesa è uno dei temi caldi da affrontare in questi ultimi giorni di calciomercato. La partenza di Diego Godin verso la Spagna è data come probabile e intanto, la dirigenza rossoblù riflette su un nuovo nome per la sua retroguardia, quello dell’ex Fiorentina e Genoa Facundo Roncaglia. Secondo Il Corriere dello Sport è lotta aperta tra i sardi e l’Udinese che si contendono l’argentino.

