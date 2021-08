Calciomercato Cagliari: Mancosu possibile rinforzo per l’attacco. I rossoblù pensano al 32enne a parametro zero

Fabio Mancosu sta provando a liberarsi a zero dal Lecce per firmare col Cagliari. Lo ha confermato stamattina L’Unione Sarda, anche se Tuttosport spiega come anche la Salernitana sia in corsa per il 32enne.

Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile dei sardi, sarebbe particolarmente funzionale anche perché non occuperebbe posti in lista.

