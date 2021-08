Secondo voci dal Brasile è ai dettagli il trasferimento di Andreas Pereira, cercato anche dalla Lazio, al Flamengo

Colpo sfumato. Secondo quanto riferisce Espn Brasil, infatti, è ai dettagli il trasferimento di Andreas Pereira al Flamengo in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. La società brasiliana spera di fissare il prezzo dell’opzione d’acquisto a una cifra vicina ai 10 milioni, i ‘Red Devils’ vorrebbero qualcosa in più. Questo non dovrebbe condizionare il buon esito della trattativa che potrebbe essere chiusa entro il weekend, visto che martedì prossimo in Brasile si chiude la finestra per operare acquisti. Se così fosse sfumerebbe un obiettivo di mercato della Lazio che è interessata a riportare il giocatore in biancoceleste.

L’articolo Calciomercato Lazio, sfuma Pereira: vicina la cessione al Flamengo proviene da Lazio News 24.