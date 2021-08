Marsiglia, Torino e Udinese, ecco i club che si contendono Giovanni Simeone che al Cagliari sembra non avere più spazio

Il futuro di Giovanni Simeone al Cagliari, come sappiamo, è incerto. L’ultima stagione del Cholito in rossoblù è stata al di sotto delle aspettative ma l’attaccante argentino piace a tanti club. Come riferisce SkySport, anche l’Udinese si aggiunge a Marsiglia e Torino nella lista delle pretendenti.

