La Chaminade Campobasso apre il mercato con la riconferma di Michele Resciniti. Tornato in rossoblù lo scorso anno il laterale classe 1989 è stato uno dei primi iscritti della Scuola Calcio, un vero uomo Chami. Reduce da una stagione complicata, causa Covid e qualche noia muscolare, Michele ha messo a disposizione della squadra esperienza e sostegno. Adesso la voglia di tornare in campo, dimostrare le proprie qualità e disputare una stagione normale.

Le prime dichiarazioni di Michele Resciniti: “Sono felice e orgoglioso di poter far parte ancora una volta di questa famiglia. Sono nato e cresciuto alla Mater Ecclesiae, vero grande cuore pulsante della Chaminade, dove tutto questo ha avuto inizio. Per me lo scorso anno è stato indubbiamente un momento di passaggio in cui avevo un bisogno disperato di ritrovarmi, di rincontrare quella parte di me che, non lo nego, si era un po’ persa. Oltre la Chaminade ringrazio lo Sporting Campobasso, società con la quale ho ripreso a giocare in Molise dopo diverse stagioni fuori sede. Durante lo scorso campionato si era finalmente notato il Michele dei vecchi tempi. La partita contro l’Itria, prima in classifica, ne è l’esempio. Solo che, poco dopo l’inizio del secondo tempo, è stata la sorte a metterci del suo e mi sono infortunato, non potendo più far ritorno in campo per il resto della stagione. Ricordo questo con grande rammarico, perché purtroppo ho saltato molte partite, ma è da lì che ho voglia di ricominciare. Spero di essere sereno e costante in ogni circostanza in modo da offrire sempre il meglio di me”.