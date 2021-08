CAGLIARI. Il click day sui fondi per le manifestazioni culturali fu illegittimo. La Regione dovrà rifare la graduatoria. Lo hanno stabilito i giudici del Tar, che hanno accolto il ricorso di Time in Jazz. Da riassegnare i 750mila euro messi a disposizione dalla Regione. Per l’assessore al turismo Gianni Chessa però non ci sono dubbi: “la responsabilità è degli uffici”.

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale