Rompe il silenzio Cristiano Ronaldo. Dopo le varie voci susseguitisi in modo frequente in queste ultime ore che, soprattutto dalla Spagna, lo accostavano più volte a club come il PSG di Messi o ad un clamoroso ritorno al Real Madrid, il fuoriclasse di Madeira e attaccante della Juventus ha voluto esternare il suo pensiero e … Leggi tutto L’articolo Cristiano Ronaldo risponde alle voci di…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it