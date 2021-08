L’acqua scava la pietra. L’ adagio popolare ben si addice a segnalare quanto sta accadendo sulla strada provinciale tra Sersale e Cropani borgo.

Proprio al centro dell’importante arteria, una copiosa perdita d’acqua sta provocando una voragine sull’asfalto, sempre più profonda.

La zona interessata è stata subito delimitata con segnali, nastri e barriere, ma poi non è successo altro.

Passi se la manutenzione avesse richiesto qualche giorno di lavoro, ci sta, il problema è che non succede nulla da un mese.

Non solo: c’è anche un problema di sicurezza perché il cantiere non ha segnali di preavviso,così di notte come di girono si materializza all’improvviso l’annoso disservizio.

Non è finita qui: l’acqua continua a scorrere ininterrottamente proprio in un momento della stagione in cui si fa un gran parlare di lotta agli sprechi.

Morale: non c’è più tempo da perdere.

Enzo Bubbo