È una battaglia senza fine quella che i vigili del fuoco stanno affrontando in questi giorni nei quali si moltiplicano i focolai in varie zone del Basso Molise. Nella mattinata di oggi 17 agosto un rogo è stato segnalato nuovamente al bosco Fantine di Campomarino, un’area verde già più volte provata da estesi incendi che hanno parzialmente devastato diversi ettari di bosco.

Una situazione che continua a riproporsi come segnalano i titolari dei camping che si trovano a poca distanza dall’area verde. “Ieri c’è stato un altro intervento dei vigili del fuoco e stamattina ancora un altro. Io chiedo a questa amministrazione perché continuare a insistere con un bosco trascurato e usato come discarica e nella totale incuria da parte di tutti gli enti e delle varie associazioni che ne decantano la bellezza invece di agire e mantenerlo pulito e fruibile per la famiglia e gli amanti della natura. A questo punto non ha motivo di esistere visto che parliamo di una bomba a orologeria che ogni giorno viene guardata continua in attesa dell’esplosione. Non ce la facciamo più a vivere con questo timore, i nostri clienti invece di andare al mare sono terrorizzati”.

È uno sfogo comprensibile dopo un’estate vissuta in emergenza ormai divenuta cronica. Nelle scorse ore inoltre anche la zona di Rio Vivo Marinelle è stata interessata da un altro rogo che ha richiesto l’intervento dei soccorritori, riusciti non senza fatica a venire a capo dell’incendio.

Nella giornata di ieri era stata invece l’area di Larino e Montecilfone, dalle parti della Bifernina, la più bersagliata dal fuoco che aveva costretto anche le forze dell’ordine a chiudere il transito sulla Statale 647 a causa del fumo sulla carreggiata.

È ancora fresco il ricordo degli incendi devastanti che hanno colpito la pineta di Campomarino e l’area del Lido, nonché i campi e il centro storico di Guglionesi. Purtroppo l’atteso cambiamento del meteo con sostanziale abbassamento delle temperature non sembra sufficiente ad arrestare l’avanzata degli incendi.

E nel primo pomeriggio di oggi 17 agosto un altro incendio molto esteso è scoppiato a San Martino in Pensilis nella zona del convento.