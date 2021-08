LARINO – Nuova emergenza incendi in Basso Molise. A causa del gran caldo di ieri, i roghi sono tornati a interessare la costa e le zone interne creando problemi anche alla circolazione sulla Fondovalle Biferno, chiusa nel primo pomeriggio per focolai che hanno interessato la vegetazione adiacente la sede stradale.

Gran lavoro per i Vigili del fuoco di Termoli, Campobasso, Santa Croce di Magliano e altre squadre di Protezione civile a supporto nelle zone di Larino, Guglionesi, Portocannone, Guardialfiera e San Martino in Pensilis, dove è stata evacuata una stalla piena di animali.

La chiusura della Bifernina si è resa necessaria dal km 65,700 al 68,500 per permettere di eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei pompieri. Il traffico è stato deviato temporaneamente sulla statale 87 “Sannitica”. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Larino e personale di Anas per la gestione della viabilità.

