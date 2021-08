Cene. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito grave, nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 agosto per un incendio a Cene.

Attorno all’1, probabilmente per un cortocircuito, il rogo è scoppiato all’interno di un appartamento di una palazzina di via Capitanio.

Le fiamme si sono propagate dal secondo piano dello stabile, che ospita 14 famiglie ed è stato prontamente evacuato dai vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute complessivamente quattro squadre della centrale di Bergamo, del distaccamento di Clusone e dei volontari di Gazzaniga.

In particolare i vigili del fuoco hanno messo in salvo due persone, padre e figlia: l’incendio è scoppiato nell’appartamento del primo, che ha immediatamente avvisato la seconda, residente al piano inferiore.

Il rogo, domato in circa tre ore, ha reso inagibile l’appartamento dell’anziano che è stato poi trasportato in ospedale con la figlia per accertamenti sulle loro condizioni.

Al termine delle operazioni di spegnimento, quando tutta l’area è stata dichiarata sicura, tutti gli altri residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.