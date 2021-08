Per la prima serata in tv, martedì 17 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Love is all you need”.

Per assistere alle nozze del figlio Patrick con la giovane Astrid, l’imprenditore ortofrutticolo danese Philip (Pierce Brosnan) arriva a Sorrento, dove si trova una sua villa immersa in un enorme limoneto. L’organizzazione del matrimonio, che fa tribolare la giovane coppia scatenando una serie di dubbi sul legame, gli permette di riavvicinarsi al figlio, con cui i rapporti sono logori da quando, in seguito alla morte della moglie, Philip si è dedicato anima e corpo al lavoro trascurando affetti e vita privata. Il soggiorno campano, inoltre, fa sì che riscopra anche le piccole gioie quotidiane, grazie all’incontro con Ida, la futura consuocera, una parrucchiera danese che non ha mai perso l’entusiasmo nonostante il cancro al seno che l’ha colpita e la rottura dal marito fedifrago dopo 25 anni di nozze.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Vicky deve subire urgentemente un trapianto di rene. L’unico donatore compatibile è Marc, che però è impegnato in una missione segreta. Contemporaneamente Semir è oggetto di un’indagine da parte della BKA per colpa di Max…

Italia1 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Monaco e Shakhtar Donetsk, valida per i preliminari di Champions league.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Mistero a Crooked House”; su Rete4 alle 21.25 “Fire down below – L’inferno sepolto”; su Canale5 alle 21.20 “La casa tra le montagne – Ritorno a casa”; su Rai4 alle 21.20 “Alien Covenant”; su Rai5 alle 21.15 “Il Segreto”; su La5 alle 21.05 “Una tata pericolosa”; su Iris alle 20.55 “L’indiana bianca”; e su Italia2 alle 21.10 “Hazzard”.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la docu-serie “Speciale – I segreti della corona”; su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset