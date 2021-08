Da un giocatore cresciuto nella Chaminade Campobasso ad un altro, riconfermato Carlo De Nisco. Nel giro della prima squadra da diverse stagioni, il ventenne pivot molisano insieme ai suoi compagni è reduce da una stagione difficile. Una squadra giovanissima capace di abbandonare l’ultimo posto e conquistare una salvezza diretta. A suo di goal, ben 19, frutto di bravura personale e di un grande lavoro di squadra De Nisco è maturato tanto, sotto il punto di vista tecnico e caratteriale. Saprà riconfermarsi? Noi lo crediamo.

Le prime dichiarazioni di Carlo De Nisco: “Sono pronto per iniziare una nuova stagione, sempre con questa maglia. Ho tanta voglia di confermarmi come giocatore e ripagare la fiducia della società e del mister. La forza del gruppo sarà fondamentale per affrontare al meglio le difficoltà del campionato”.