Mercato professionisti in pillole, 16 agosto SERIE A Vlahovic – Atletico Madrid 60% – Situazione aperta a qualsiasi sviluppo. Se arriva la proposta giusta, la situazione può sbloccarsi SERIE B Di Carmine – Reggina 50% – L'attaccante spera nel Venezia, ma il club di Niederauer ha altre idee. In A non andrà, deve scegliere presto se dire si alla Reggina SERIE C Jelenic – Catanzaro 30% – Offerta rifiutata in giornata, magari il club giallorosso tornerà alla carica Source