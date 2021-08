TERMOLI – Non ce l’ha fatta la 16enne rimasta gravemente ferita in un incidente: è morta in ospedale, nel reparto di Rianimazione del ‘Santo Spirito’ a Pescara. La giovane, originaria di Termoli, era in auto con due amici, sulla provinciale 51, quando l’auto (guidata da un 19enne) si è ribaltata. Trasportata a Pescara in condizioni disperate, è purtroppo spirata nelle scorse ore.

Nel violento impatto la minore aveva riportato un trauma cranico e lesioni lungo tutto il corpo, mentre gli altri due ragazzi erano finiti al ‘San Timoteo’ di Termoli con contusioni di minore entità. Ora il conducente della vettura rischia l’accusa di omicidio stradale. Indaga la polizia, sotto il coordinamento della procura di Larino.

