TRIVENTO (CB) – E’ iniziata il 10 agosto e proseguirà fino al al 19 agosto 2021 la quinta edizione di “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, manifestazione che si svolge nei comuni di Campobasso, Pietracupa, Sant’Angelo Limosano, San Biase e Trivento ideata e diretta dall’arch. Antonio Seibusi, promossa dall’associazione di promozione sociale e culturale “Il Molise di Mezzo”.

Il 18 Agosto la manifestazione si svolgerà a Trivento con due eventi imperdibili: una performance artistica di Baldo Diodato e a seguire un omaggio a Dante Alighieri per i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta con artisti e musicisti coordinati e diretti dall’attore triventino Gianni De Lellis.

Baldo Diodato, artista e performer, utilizza la tecnica del Frottage, con cui imprime in uno specifico supporto la morfologia di un determinato “oggetto”, prediligendo le pavimentazioni antiche (ciottolati, lastricati, sampietrini) che rimandano all’idea di storia dell’uomo.

Per Baldo Diodato la performance è la componente fondamentale dei suoi calchi e frottage, quella senza la quale non esisterebbero: fa parte del pensiero creativo, un creare collettivo, in cui, una volta dato il la ai presenti, li lascia agire liberamente fino a quando il semplice materiale steso a terra non diventa un’opera d’arte.

Appuntamento alle ore 17:00 sulla monumentale scalinata di San Nicola.

Alle ore 21:00 invece ci si sposta a Casa De Lellis, nel centro Storico di Trivento, dove si potrà assistere allo spettacolo ‘Uscimmo a rivedere le stelle’ omaggio a Dante Alighieri per i 700 anni dalla scomparsa.

Dall’incontro di Gianni de Lellis con i gruppi musicali Damadaka e Cadira, nasce questo spettacolo che accompagna la recitazione di sette canti danteschi con sonorità originali ed evocative a sottolineare le atmosfere e la potenza della Commedia divina. L’ambientazione nel cortile di casa de Lellis si affida ad elementi simbolici e fondanti quali il fuoco e la pietra.

Per partecipare basta prenotarsi compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/ZD7gpiqXcwARigjD8

Tutti gli eventi verranno realizzati in piena sicurezza, rispettando il protocollo in conformità con le misure legate all’emergenza Covid-19, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Molise. Per poter partecipare è obbligatorio avere il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

