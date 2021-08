Dopo diverse settimane senza decessi, oggi, martedì 17 agosto, è morta una persona ricoverata per Covid-19 all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. La persona deceduta non era stata vaccinata contro il coronavirus. Attualmente i ricoverati per Covid sono quattro: due nella medicina covid, una nella terapia subintensiva e una in ostetricia. Oggi si è registrato un … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it