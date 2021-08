Storico bronzo per l’Italia alle World Triathlon Championship Series in corso a Montreal.

La formazione trascinata da Gianluca Pozzatti ha infatti colto il terzo posto nella Mixed Relay salendo così per la prima volta sul podio in questa specialità.

Protagonista della magica cavalcata tricolore è stato l’alfiere del 707 Team Minini che, oltre a studiare ingegneria all’Università di Bergamo, ha sempre offerto il proprio apporto anche a livello sportivo come dimostrato anche alle recenti Olimpiadi.

Schierato in compagnia di Beatrice Malozzi, Alice Betto e Alessandro Fabian, il 27enne di Pergine Valsugana ha completato una frazione all’attacco riuscendo a chiudere subito sugli Stati Uniti e sulla Nuova Zelanda inserendosi così nell’azione decisiva.

In grado di consegnare il testimone alla portacolori delle Fiamme Oro in seconda posizione, Pozzatti ha aperto la strada ad Alice Betto che ha rotto gli indugi prendendo il comando delle operazioni.

Il vantaggio accumulato dalla poliziotta varesina non è stato sufficiente per permette ad Alessandro Fabian di resistere al ritorno nel finale di Stati Uniti e Nuova Zelanda.

Il terzo posto ottenuto in terra canadese rimane comunque un risultato storico per Pozzatti e compagni che hanno ricevuto i complimenti del presidente del CONI Giovanni Malagò. “Grande podio per la Mixed Relay azzurra nella World Triathlon Championship Series di Montreal – ha sottolineato il numero uno dello sport italiano -. Complimenti a Betto, Fabian, Mallozzi e Pozzatti che hanno chiuso alle spalle solo di Stati Uniti e Nuova Zelanda confermando i segnali di crescita dell’intero movimento e schiudendo orizzonti sempre più ambiziosi in vista delle prossime sfide internazionali”