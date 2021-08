Le indiscrezioni della vigilia sono state confermate. L’esterno olandese Hateboer, dopo un consulto specialistico, dovrà operarsi la prossima settimana per ridurre la microfrattura al quinto metatarso del piede sinistro.

Si teme uno stop di almeno 2-3 mesi che obbligherà l’Atalanta a tornare sul mercato alla ricerca del sostituto.

L’infortunio subito lo scorso gennaio contro il Milan non ha più dato pace all’ala di Gasperini che ha dovuto dare forfait per le partite decisive della passata stagione.

Il problema si è trascinato anche al rientro a Zingonia dopo le vacanze estive, con il giocatore che non è riuscito a trovare la continuità nella preparazione a causa del dolore che accusava.

Ora è arrivata la tanto attesa decisione. Gasp dovrà fare a meno di Hateboer per un periodo piuttosto lungo, considerando anche che bisognerà aspettare il graduale rientro in condizione. Una scelta inevitabile per ridare serenità a un giocatore che è abituato a macinare chilometri sulla fascia destra.