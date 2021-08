Sembra che il beltempo sia tornato… vediamo fin dove saliranno le temperature con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Costa.

ANALISI GENERALE

L’arrivo delle correnti atlantiche che ha determinato a inizio settimana condizioni di maggiore instabilità, in particolare sui rilievi alpini e prealpini e sulle pedemontane, ha avuto il merito di riportare le temperature su valori più prossimi alle medie; la settimana proseguirà con tempo più stabile, salvo qualche acquazzone sui rilievi o a ridosso dei medesimi e clima estivo, ma senza eccessi, grazie alla rimonta dell’ Anticiclone delle Azzorre.

Mercoledì 18 agosto 2021

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata da tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Probabili addensamenti pomeridiani sui rilievi con possibilità di qualche isolato e breve rovescio, anche a carattere temporalesco, più probabile sui rilievi orientali; si tratterà comunque di fenomeni sporadici.

Temperature: stabili o in lieve calo, con minime tra 17 e 21°C e massime tra 29 e 31°c.

Giovedì 19 agosto 2021

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata da tempo in prevalenza stabile e soleggiato anche se è atteso il transito temporaneo di nubi sparse da ovest verso est nel corso della giornata ma senza fenomeni, salvo occasionali sporadici rovesci sui rilievi.

Temperature: stabili, con minime tra 17 e 21°C e massime tra 29 e 31°c. I valori più elevati sono attesi sulle basse pianure orientali.

Venerdì 20 agosto 2021

Tempo Previsto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, anche se è atteso durante il giorno il passaggio di nubi con locali addensamenti, più compatti sui rilievi alpini ove non si esclude, nella seconda parte del giorno, qualche rovescio o temporale, più probabile in alta Val Camonica.

Temperature: in lieve aumento con valori minimi in pianura compresi tra 18 e 21°c e massimi tra 30 e 32°c.