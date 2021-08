Calciomercato Cagliari – Tommaso Pobega, giocatore del Milan e obiettivo dei rossoblù, è a un passo dal Torino

Si parla, ancora, di Tommaso Pobega, centrocampista che da tempo è corteggiato da molte squadra della Serie A, tra le quali proprio il Cagliari; in netta emergenza dopo l’infortunio di Rog e la situazione Nandez ancora bloccata… per non parlare della partenza di Nainggolan.

Il giocatore rossonero – secondo quanto riportato da Sky Sport – sarebbe però vicinissimo a concludere la trattativa con il Torino, che lo monitora già da svariate settimane.

