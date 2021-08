Calciomercato Fiorentina: German Pezzella dice addio alla società viola e vola al Real Betis. C’è l’accordo tra i club

German Pezzella dirà addio alla Fiorentina per accasarsi al Real Betis. È stato raggiunto l’accordo con i club, confermato dall’agente Martin Guastadisegno questa mattina durante l’incontro con la dirigenza viola.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore argentino nelle prossime ore volerà in Spagna per sostenere le visite mediche con gli andalusi e firmare il nuovo contratto. Il Betis pagherà 3,5 milioni di euro.

