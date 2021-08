Sono ore decisive in casa Lazio: Lotito sembra aver deciso la soluzione per sbloccare il calciomercato dei biancocelesti

In casa Lazio sono giorni decisivi. Com’è ormai noto il calciomercato è bloccato casa indice di liquidità. Negli scorsi si è parlato delle possibili soluzioni ed ecco che il presidente Lotito pare aver deciso.

Infatti, come sottolinea Il Corriere dello Sport, il patron dovrebbe intervenire in maniera diretta e il tutto dovrebbe avvenire attraverso un versamento di 10 milioni di euro. Il tutto dovrebbe avvenire sfruttando quanto previsto dall’articolo 90 delle Noif, ossia il ripianamento delle carenze finanziarie mediante incremento di mezzi propri con versamenti in conto futuro di aumento di capitale. Una mossa rapida e veloce, in quanto non prevederebbe l’apertura di un’Opa, da effettuare solo in un caso di un reale aumento di capitale L’iter però prevede la comunicazione alla Consob. Ed è per questo che sono ore decisive e pare davvero essere questa la strategia per consegnare a Sarri i giocatori non ancora tesserati.

