Nel pomeriggio Felipe Anderson si è recato in Paideia per dei controlli medici. Non è ancora noto il problema fisico del brasiliano

Tre giorni all’inizio del campionato e la Lazio è a lavoro per la sfida di sabato contro l’Empoli. Maurizio Sarri dovrà fare a meno di alcuni calciatori causa mancato tesseramento dovuto all’indice di liquidità, tra questi Felipe Anderson.

Il brasiliano si è recato nel primo pomeriggio in Paideia per dei controlli clinici, non è ancora chiara l’entità e il tipo di infortunio.

L’articolo Felipe Anderson, visite di controllo in Paideia per il brasiliano proviene da Lazio News 24.