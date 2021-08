Massimo Giletti, noto tifoso della Juve, ha lanciato un duro messaggio nei confronti di Ronaldo dopo il post pubblicato sui social

La questione Ronaldo fa discutere i tifosi della Juve. Massimo Giletti, noto conduttore e sostenitore bianconero, a Maracanà ha mosso un’accusa verso il fuoriclasse portoghese.

«È un narciso, vive solo per lui e non glie ne frega niente degli altri. Punta solo a battere record. Non mi stupisce il suo post, ma mi preoccupa la sua gestione. Non mi lascia tranquillo un giocatore che al 60′ di una partita amichevole torna negli spogliatoi con aria polemica. Dal punto di vista dell’immagine del club l’operazione Ronaldo ha fruttato, a livello commerciale invece è stato un fallimento perché con il Covid, sono mancati gli introiti da stadio che avrebbero dovuto ripagare l’investimento».

