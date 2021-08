L’ex attaccante Vincenzo Iaquinta ha elogiato Ciro Immobile con una storia Instagram, ricevendo poi la risposta del laziale

L’ex attaccante Vincenzo Iaquinta ha elogiato Ciro Immobile con una storia Instagram, rispondendo a una domanda di un suo follower ricevendo poi la risposta del laziale

«Immobile? Cosa devo pensare? I numeri parlano per lui. Quando un calciatore vince la scarpa d’oro vuol dire che è veramente un campione. Per me Ciro è un calciatore fortissimo, un attaccante pazzesco ed una persona straordinaria». Immediata è stata la replica dell’attaccante della Lazio: «Vincenzone, ti voglio bene. Grazie di cuore».

L’articolo Iaquinta su Immobile: «I numeri parlano per lui» – FOTO proviene da Lazio News 24.