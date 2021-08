“In questi ultimi giorni, i cubi colorati nell’area del Porto di Catanzaro hanno ripreso il loro originario vigore grazie ad un attento “restauro” da parte dell’artista Massimo Sirelli e del tuo team. Un gesto di attenzione e di tutela verso un progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, come quello di Catanzaro Colorful, che ha contribuito a proiettare per il mondo un’immagine positiva e gioiosa della nostra costa”. Lo afferma l’assessore al Turismo, Alessandra Lobello, ricordando come “l’iniziativa ha rappresentato un esempio concreto di come, con poche risorse, si possa fare marketing territoriale sfruttando il traino dei social network per creare una cartolina originale e creativa della città e del suo mare. Colorare i frangiflutti del porto ha significato dare un nuovo volto ad un angolo caratteristico del Capoluogo che ora, grazie al tocco magico di Sirelli, è diventato un vero e proprio monumento da visitare a Catanzaro”.

Anche il Presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, nell’evidenziare l’impegno dell’amministrazione nella tutela dell’idea artistica, ha aggiunto che “contributi come quelli di Sirelli hanno aiutato ad alimentare il circolo virtuoso della partecipazione e della cittadinanza attiva, attraverso cui Catanzaro, grazie ai suoi numerosi talenti, ha dimostrato di saper crescere e distinguersi in positivo, ribaltando una narrazione che, per troppo tempo, ha penalizzato il nostro territorio”.