Giovedì 19 agosto, dalle ore 21:30, nei pressi del municipio di San Mango sul Calore si svolgerà la manifestazione ‘LUCI SU S.MANGO’.

L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco Sanmanghese in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata da Teodoro Boccuzzi e la ‘Mnemoteca‘ istituita presso il municipio dal dipartimento di Filologia Moderna dell’Università Federico II di Napoli. Dopo la lunghissima parentesi dovuta alla pandemia, l’associazione torna finalmente in uno spazio pubblico,sospingendo emotivamente i visitatori nella suggestione del passato e dei ricordi, esaltati dall’illuminazione scenograficaappositamente curata dal maestro Maurizio Iannino. Tra i documenti audiovisivi in programma, ci sarà un breve video realizzato dal maestro Guido Marena, che proporrà una sua personale lettura di un racconto tratto dal libro ‘Il secolo breve di San Mango sul Calore e il terremoto del 23 novembre 1980’, curato da Nicola De Blasi e Fiorenzo Iannino. La manifestazionedella Pro Loco è stata inserita nel cartellone ‘Serate a San Mango’,curato dall’Amministrazione comunale: per venerdì 20 si prevede una rappresentazione teatrale (Plautinariaria’, eseguita dalla compagnia ‘Clan H’ del regista Salvatore Mazza) e per sabato 21 uno spettacolo musicale (Antonello Cuomo canta Venditti). Domenica 22 il paese sarà allietato dalla banda musicale di Andretta e dai tradizionali fuochi artificiali. Per quanto riguarda la ricorrenza religiosa di San Teodoro martire, patrono del paese, il parroco don Rosario Russo celebrerà un solenne triduo, che culminerà domenica alle ore 18:30, con una messa officiata in piazza dal vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello.

