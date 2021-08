Sarri può sorridere in vista del match di sabato contro l’Empoli: Luiz Felipe e Marusic ci saranno con i toscani

In quel di Formello è ormai entrato nel vivo il lavoro in vista del match contro l’Empoli. Ed ecco che, nella giornata di ieri, per Maurizio Sarri ci sono stati motivi per sorridere.

Infatti, come riportato da Il Messaggero, Luiz Felipe e Marusic hanno superato l’affaticamento. I due hanno lavorato in gruppo, anche se il brasiliano si conserva nella seduta del pomeriggio, ma all’esordio dovrebbe esserci, tanto che ieri è stato provato nella linea a quattro.

