Per la prima serata in v, mercoledì 18 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Superquark”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Canale5 alle 21.15 proporrà “All together now – Edition estate”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Non avrai mai mia figlia”; su RaiTre alle 21.20 “Una famiglia senza freni”; su Rai4 alle 21.20 “Bullet Head”; su La5 alle 21.05 “Le fate ignoranti”; su Iris alle 20.55 “In ricchezza e in povertà”; e su Italia2 alle 21.10 “Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con lo spettacolo “Elektra”. Dal Festival di Salisburgo 2020, Elektra di Richard Strauss, libretto di Hugo von Hofmannsthal. Direttore Franz Welser-Möst, Wiener Philharmoniker e Wiener Staatsopernchor. Interpreti: Ausrine Stundyte, Asmik Grigorian, Tanja Ariane Baumgartner, Derek Welton e Michael Laurenz. Regia di Krzysztof Warlikowski.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.25 il telefilm “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 “Hunting Hitler – Caccia a Hitler”; su La7D alle 21 la serie “Damages” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Cultura moderna slurp”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset