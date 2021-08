Pinamonti non tramonta: è la prima scelta del Cagliari per l’attacco in caso di addio di Giovanni Simeone

Come scrive Tuttosport Andrea Pinamonti resta in cima ai pensieri del Cagliari e del direttore Stefano Capozucca come rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione.

È il primo obiettivo in caso di addio di Simeone: occhio però alla concorrenza dell‘Empoli.

