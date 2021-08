Sembrava proprio che domenica 22 le Cascate del Serio, le più alte d’Italia, avrebbero regalato il tradizionale e amato spettacolo. Invece… l’apertura in programma per dopo Ferragosto è saltata. La colpa è della frana che ha provocato, domenica scorsa, la chiusura della mulattiera Curò-Barbellino.

L’annuncio arriva dal sindaco di Valbondione, Romina Riccardi: il fatto è che la frana non sembra aver concluso la sua caduta e continua a scaricare sui sentieri fango e detriti, rendendo poco sicuro il transito nella zona.

Per arrivare alle cascate resta un solo percorso, troppo angusto per far passare tutte le persone che di solito si mettono in cammino per ammirare lo show delle cascate. Resta peraltro il problema, segnalato dal Comune, di chi, nonostante la chiusura e i divieti, continua a muoversi sui sentieri colpiti dalla frana.