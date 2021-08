SASSARI. Trentacinque anni, sassarese, un lavoro da giardiniere. La vita davanti, i sogni nel cassetto da realizzare. Ma all’improvviso succede qualcosa, le forze iniziano a mancare, la vista cala drasticamente e quello che fino a poco tempo prima era un lavoratore instancabile diventa un uomo affaticato che arranca ogni giorno di più. Gli accertamenti medici sono inevitabili e la diagnosi, che arriva dopo una lunga serie di esami, è un pugno nello stomaco: miastenia gravis. Una malattia autoimmune che compromette la comunicazione fra i nervi e i muscoli. Ora quest’uomo rischia non solo di non poter più controllare il suo corpo e di diventare completamente cieco, ma anche di perdere l’unico mezzo di sostentamento che ha, ossia l’assegno di invalidità civile. In una condizione di questo tipo infatti – non riuscendo più a garantire un livello adeguato di efficienza nel posto di lavoro – il giovane aveva chiesto e ottenuto dall’Inps l’assegno di inabilità civile. Ma a giugno del 2018 ecco l’altra botta, come se non bastassero quelle prese da una patologia tanto subdola che da un momento all’altro gli aveva presentato un conto salatissimo. Succede cioè che la commissione medica, accertata una riduzione dell’inabilità civile del 60%, non conferma la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per l’assegno – che fino ad allora gli era stato erogato – e revoca la prestazione.

