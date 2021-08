La Regione Veneto, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 5 agosto 2021, ha riconosciuto lo “stato di crisi” per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato alcune zone della provincia di Belluno e altri territori regionali nei giorni dal 31 al 2 agosto 2021.

I privati che abbiano subito danneggiamenti a immobili e le attività economiche possono inviare una dichiarazione utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito Internet della Regione, all’indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/archivio-emergenze-anno2021

Scheda B – Patrimonio Privato

Scheda C – Attività economiche e produttive oppure dal sito Internet del Comune di Belluno, www.comune.belluno.it, – sezione “Bandi di gara e avvisi”.

I moduli, regolarmente compilati e sottoscritti, corredati di copia di un documento di identità, dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 di venerdì 27 agosto 2021 nei seguenti modi:

– consegna a mano all’ufficio Protocollo in Piazza Duomo 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e giovedì anche dalle 15 alle 17;

– trasmissione via PEC all’indirizzo: belluno.bl@cert.ip-veneto.net specificando nell’oggetto: “DPGR n. 119 del 5 agosto 2021 – Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 31 luglio al 2 agosto 2021”.

Si invita a leggere con attenzione i moduli, dai quali si evince quali siano i costi ammissibili e si precisa che la domanda presentata avrà scopo esclusivamente ricognitivo e non costituirà riconoscimento automatico di eventuali contributi.

L’articolo Segnalazioni danni per eccezionali eventi atmosferici dal 31 luglio al 2 agosto 2021. Entro il 27 agosto le domande proviene da Bellunopress – Dolomiti.