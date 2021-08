Il Cagliari comunica la cessione del calciatore Roberto Biancu che si trasferisce all’Olbia sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Ecco la nota del club: “Il giovane centrocampista, classe 2000, ha esordito in Serie A in Cagliari-Milan 2-1 del 28 maggio 2017: dalla stagione 2017-18 ha giocato tra le fila dell’Olbia in Serie C con cui ha totalizzato ben 112 gare e 11 reti. Per Biancu ora una nuova esperienza in Gallura con l’opportunità di proseguire nel suo processo di maturazione tecnica e umana, in un ambiente che lo conosce e che punterà a valorizzarne al meglio il talento. Buona stagione, Roberto!”. Source