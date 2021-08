Irpiniatimes.it

Sara Spiniello, presidentessa dell’Associazione “In ricordo di Lacuna”, manifesta la sua soddisfazione per la straordinaria partecipazione della popolazione irpina al banchetto di raccolta firme nel capoluogo per il referendum contro la caccia.

Tante le persone, anche dalla Provincia, che hanno voluto aderire all’iniziativa.

Entusiasta la referente irpina del Comitato “Si Aboliamo la Caccia” Sara Spiniello la quale dice:

“Sono molto soddisfatta per il banchetto di ieri e desidero esprimere dei grazie: il primo ringraziamento desidero esprimerlo ai nostri concittadini e a quanti da paesi della provincia sono venuti a firmare. È stato emozionante scoprire di persone che sono venute appositamente per firmare facendo chilometri, nonostante anche il gran caldo. Anche questa volta la cara Maria Paola è stata presente e, con tanta gentilezza, ha dato una mano nella realizzazione del banchetto. Esprimo la mia gratitudine all’avvocato Rita Cesta la quale, con il suo prezioso e graditissimo gesto di aver trascorso due ore in nostra compagnia, ha contribuito a questa importante iniziativa facendo da autenticatore. Non ci conoscevamo ma ho scoperto una donna davvero molto simpatica e disponibile! Infine, ma non di certo per meno importanza, desidero ringraziare la signora Giovanna la quale ha messo a disposizione il tavolo e le sedie”.

