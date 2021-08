Un uomo di 59 anni è stato trovato nel pomeriggio di oggi senza vita accanto alla sua bicicletta in Località Mortè a Roccaforte Mondovì. Sul posto è intervenuto il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Si indaga per capire cosa sia accaduto. L’articolo Uomo trovato senza vita accanto alla sua bicicletta a Roccaforte Mondovì proviene da Quotidiano Piemontese.Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it