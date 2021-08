Ha fatto un’ottima impressione, in sala stampa, il neo tecnico biancazzurro Pippo Anastasi: poche parole, idee chiare, rispettoso del blasone biancazzurro e conoscitore della totalità dei calciatori che militano nei due gironi di Eccellenza siciliana.

Con il diesse Peppe Cammarata ha avuto una stretta collaborazione ad Acireale, e molto presto avrà completata la rosa dei giocatori con l’innesto di altri sette/otto nuovi arrivi, tra over ed under.

La squadra continua a lavorare con impegno per il recupero muscolare, e sabato prossimo, sarà impegnata al “Vincenzo Presti” contro il locale Gela di mister Mirko Fausciana, compagine che militerà nel torneo di Prima Categoria.

