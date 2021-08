Un incidente si è verificato questa mattina in corso Unione Sovietica, all’angolo con via de Cristoforis, a Torino tra un’auto della polizia e una Kia Rio. La volante si è ribaltata fermandosi rute all’aia in mezzo al corso. Grave la conducente della Kia, trasportata in codice rosso al Cto, dove sono stati ricverti anche i … Leggi tutto L’articolo Auto della polizia si ribalta…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it