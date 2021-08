Cagliari: l’ex attaccante rossoblù Alberto Paloschi è pronto a ripartire nel campionato di Serie C. I dettagli della trattativa

Alberto Paloschi, ex attaccante del Cagliari oltre che di Milan, Parma e Chievo tra le altre, è pronto a ripartire dalla Serie C: l’italia classe ’90 è, infatti, dopo l’ultima avventura alla Spal è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Siena. Ecco il comunicato diramato dalla società bianconera tramite i propri mezzi ufficiali:

«Il Siena ha raggiunto un accordo con l’attaccante Alberto Paloschi, classe 1990, attualmente svincolato e nell’ultima stagione alla Spal in serie B dove ha realizzato 8 gol. Ex, tra l’altro, di Milan, Parma, Chievo e anche in Premier League con lo Swansea City, ha collezionato 269 presenze in serie A e 65 in B realizzando 80 reti. Il giocatore sarà domani a Siena per le visite mediche alla clinica Performance in attesa di formalizzare il contratto pluriennale con la società bianconera»

