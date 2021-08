Colpo di mercato a sorpresa per il Cagliari che trova un rinforzo per il suo centrocampo. Si tratta di Alberto Grassi del Parma

Il Cagliari, dopo l’inaspettato cambio di direzione di Tommaso Pobega, non si è fatto perdere d’animo e, come riporta L’Unione Sarda, ha subito trovato un nuovo rinforzo per il suo centrocampo. Il giocatore in questione è Alberto Grassi del Parma che arriverà in Sardegna con la formula del prestito di riscatto a 3 milioni. Il centrocampista è una vecchia conoscenza di Leonardo Semplici che lo allenò alla Spal nel 2017/2018.

Domani le visite mediche.

