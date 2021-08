Proseguirà l’estate a Bergamo? Per le prossime ore e i prosismi giorni ci informa Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’Europa centro settentrionale continua a essere interessata da due saccature: una che dalla Groenlandia si spinge a ridosso delle coste Irlandesi e l’altra, avete il suo centro di bassa pressione sulla penisola scandinava, estesa fin sul Mar Nero. A tali saccature sono associate, in quota, deboli infiltrazioni di aria fredda con conseguente instabilizzazione delle aree interessate. L’Europa meridionale vedrà la ripresa del campo pressorio e il conseguente aumento delle temperature al suolo. In Italia generali condizioni di moderata stabilità con sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana, lungo i rilievi alpini e appenninici. Nella giornata di venerdì, un rapido transito in quota di aria fredda, sarà responsabile di marcata instabilità sui rilievi alpini centro-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tempo stabile in Lombardia ma con addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini. Venerdì aumento dell’instabilità pomeridiana sui settori alpini centro-orientali, associata a precipitazioni a carattere di rovescio/temporale.

Giovedì 19 agosto 2021

Tempo Previsto: generali condizioni di bel tempo. Cielo da sereno a poco nuvoloso. Durante le ore centrali della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme lungo i rilievi alpini che darà luogo a locali precipitazioni pomeridiane a carattere di rovescio su Valtellina e Adamello.

Temperature: minime tra 17 e 21°C e massime tra 29 e 31°c. I valori più elevati sono attesi su Cremonese e Mantovano.

Venerdì 20 agosto 2021

Tempo Previsto: condizioni di tempo stabile su gran parte della regione con cieli poco nuvolosi al mattino tendenti a divenire irregolarmente nuvolosi. Instabilità lungo i rilievi alpini con addensamenti cumuliformi associati a locali precipitazioni a carattere di rovescio/temporale che dal pomeriggio coinvolgeranno Valchiavenna e con maggior probabilità, Orobie, Valtellina e Adamello (dove insisteranno fino alle ore serali). Graduale attenuazione della nuvolosità dalla serata ad iniziare dai settori occidentali.

Temperature: in lieve aumento con valori minimi in pianura compresi tra 19 e 21°c e massimi tra 30 e 32°c (Cremonese e Mantovano).

Sabato 21 agosto 2021

Tempo Previsto: Bel tempo. Locali addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini con possibilità di locali, brevi e rovesci, probabili su Orobie.

Temperature: in lieve aumento con valori minimi in pianura compresi tra 19 e 22°c e massimi tra 30 e 33°c. I valori più elevati lungo la fascia meridionale della pianura.