“Sono in corso diversi studi che dovrebbero portare le agenzie regolatorie a individuare i vaccini anti-Covid adatti per i bambini e i ragazzi che hanno meno di 12 anni: quando verranno autorizzati sarà importante somministrarli anche a questa fascia d’età”. Così il dottor Giorgio Priori, noto pediatra di Bergamo, traccia la prospettiva in merito alle vaccinazioni contro SARS-CoV-2 per i più piccoli.

La motivazione è duplice: da una parte anche i giovanissimi si ammalano (nella maggior parte dei casi in forma lieve o addirittura asintomatica) e dall’altra possono trasmettere il virus alle altre persone, magari non vaccinate. È un tema di cui si sta discutendo molto, soprattutto in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, per far sì che le lezioni si svolgano in sicurezza evitando il ritorno alla didattica a distanza.

Abbiamo intervistato il dottor Priori chiedendogli di tracciare il punto della situazione.

Guardando alla popolazione più giovane, oggi in Italia si possono vaccinare gli adolescenti, giusto?

Sì. Attualmente in Italia sono stati approvati i vaccini Pfizer e Moderna per i ragazzi dai 12 anni in su. L’obiettivo è coprire il più possibile questa fascia d’età in modo da consentire un avvio dell’anno scolastico più sicuro e lo svolgimento delle lezioni in presenza, non più da remoto attraverso la didattica a distanza. Il rischio di dover ricorrere nuovamente alla Dad c’è perchè fino a quando le vaccinazioni non raggiungeranno una percentuale in grado di garantire un’elevata sicurezza – cioè si arriverà attorno all’80% di vaccinati in questa fascia d’età – è possibile che si verifichino contagi all’interno delle classi e si ripeta quello che è avvenuto nello scorso anno scolastico cioè la chiusura delle scuole e gli alunni messi in quarantena.

Anche bambini e ragazzi, dunque, possono ammalarsi?

Certamente, anche se in genere sviluppano clinicamente una malattia molto meno grave rispetto agli anziani. Sulla gravità, infatti, incidono molti fattori come la presenza di altre patologie, soprattutto quelle croniche come il diabete, l’ipertensione, la cardiopatia ischemica e l’insufficienza respiratoria tipo la BPCO (BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva). Queste patologie, che riguardano prevalentemente le persone di età avanzata, debilitano il fisico e aggravano l’impatto del Coronavirus. I bambini, invece, sono organismi “nuovi”: possono superare la malattia molto più agevolmente, addirittura in parecchi casi in modo inapparente, cioè sub-clinico, ma si ammalano anche loro e possono essere veicoli di contagio. Per questo motivo la Società Italiana di Pediatria ha raccolto il grido d’allarme dell’American Academy of Pediatrics che ha proposto la vaccinazione anche per le fasce d’età più giovani, ossia per i bambini al di sotto dei 12 anni (0-11 anni).

La campagna vaccinale si estenderà anche a loro?

Sono in corso degli studi che dovrebbero fare in modo che le agenzie regolatorie come la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) individuino i vaccini adatti per questa fascia d’età. Per adatti intendo sicuri e immunogeni, cioè in grado di provocare una reazione immunitaria per proteggere l’organismo dalla malattia. Secondo gli ultimi dati disponibili, i ragazzi tra i 10 e i 19 anni adesso si ammalano più dei ventenni e il doppio dei trentenni e dei quarantenni: accade perché le persone più grandi sono state vaccinate, una grossa percentuale di trentenni e quarantenni ha già ricevuto le due dosi. Il nostro obiettivo è proprio quello di incitare gli adolescenti a vaccinarsi per fare in modo che non si ammalino e non diventino a loro volta veicoli di infezione.

Ma la vaccinazione comporta rischi o controindicazioni maggiori per l’età o la crescita?

No, lo escluderei: non ci sono evidenze a riguardo. Gli effetti collaterali più frequenti sono dolore e arrossamento del punto d’inoculo del vaccino, senso di stanchezza, astenia (debolezza generale) e a volte la febbre. Queste controindicazioni sono state riscontrate fra gli adulti e gli adolescenti che hanno ricevuto la vaccinazione; nei bambini ne sono state segnalate altre degne di nota ma avvengono molto raramente, addirittura si attestano a un numero inferiore rispetto ai casi aspettati al di fuori della vaccinazione. Si tratta di pericardite e miocardite, cioè malattie a carico del pericardio e del miocardio che in genere guariscono abbastanza velocemente stando a riposo e ricevendo cure adeguate. I possibili effetti collaterali tra i più piccoli sono stati molto enfatizzati ma i casi segnalati in letteratura sono veramente molto rari: uno studio mondiale ne ha raggruppati appena 400 su un milione di vaccinazioni eseguite.

Per concludere, secondo lei, quali sono le prospettive della vaccinazione per bambini e ragazzi?

Innanzitutto deve essere approvato il vaccino per i bambini e i ragazzi di età inferiore ai 12 anni, che in Italia non è ancora stato autorizzato. Dopodiché, secondo me la vaccinazione andrebbe eseguita come è stato fatto per le altre classi d’età perché anche loro si ammalano, possono contrarre la malattia in modo lieve o addirittura asintomatico ma possono comunque trasmettere il virus a tutti gli altri che magari non sono stati ancora vaccinati. Per capire meglio la situazione possiamo citare l’esempio della Sicilia, che tornerà zona gialla.

Cosa intende?

È vero che, per la sua vocazione turistica, la Sicilia ha ricevuto tantissimi turisti che, a volte, si saranno resi protagonisti di assembramenti o contatti stretti, ma è anche vero che è la regione italiana con il tasso di vaccinazione più basso. Questo ha portato alla situazione attuale: da una parte ha favorito la circolazione del virus e dall’altra le persone che non si sono ancora vaccinate sono suscettibili a contrarre la malattia in forma grave. La vaccinazione, quindi, è importante sia per la tutela della salute sia per salvaguardare la libertà di vita che avevamo prima della pandemia oltre a essere un obbligo morale nei confronti degli altri. Ed è per questo che, quando il vaccino verrà approvato, bisognerà somministrarlo anche ai bambini e ai ragazzi al di sotto dei 12 anni.