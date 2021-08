Una donna di 46 anni, sottoposta ai domiciliari, è stata arrestata a Nichelino perchè, in piena notte, è stata sorpresa dai carabinieri mentre si trovava in strada, diretta verso alcune abitazioni con una mazza da baseball in mano. Secondo i carabinieri la donna stava cecando un uomo con cui aveva avuto un diverbio nel corso … Leggi tutto L’articolo Doveva essere ai domiciliari ma era in…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it