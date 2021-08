“Nell’incendio di Ferragosto che ha devastato il Maneggio La Chimera a Molare, in provincia di Alessandria, abbiamo perso quasi tutto quello per cui abbiamo lavorato per decenni”. I gestori del maneggio hanno così lanciato una raccolta fondi su GoFundMe che ha avuto più di mille condivisioni in un solo giorno. “Non ci sono più stalle … Leggi tutto L’articolo Incendio maneggio a…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it