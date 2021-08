L'Under 18 sarà la prima Rappresentativa Nazionale LND a scendere in campo nella nuova stagione: domani trentuno calciatori classe 2004 si ritroveranno al Mancini Park Hotel di Roma per il raduno di pre selezione in vista della Lazio Cup, al via martedì prossimo. Dopo essersi sottoposti al giro di tamponi previsti dal protocollo sanitario, i convocati si affronteranno in un'amichevole a ranghi contrapposti (non sarà consentito l'accesso al pubblico) al termine della quale il tecnico Giuliano Giannichedda comunicherà i ventitre calciatori che parteciperanno al torneo. Convocati Portieri: Emanuele Semprini (Trastevere), Edoardo Borrelli (Ostia Mare), Valerio Foschini (Trastevere), Edoardo Dal Ben (Liventina)… Source